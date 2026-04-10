マスターズ開幕米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で、現地9日に開幕。ザンダー・シャウフェレ（米国）が放った一打で珍事が発生した。米放送局「CBSスポーツ」は、「ザンダー・シャウフェレがティーショットを観客のお土産袋の中に打ち込み、ドロップを行うという、マスターズで珍しい瞬間が起きた」と題した記事を掲載した。8番ティーショットでの