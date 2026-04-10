家電に頼らない生活を送る姑。家電好きの嫁のある妙案に、姑の反応は──。筆者の知人から聞いたお話を紹介します。 家電を使わない姑 私は30代の子持ち主婦です。姑は古風な生活が好きな人で、あまり家電に頼らない生活を送っています。 さすがに洗濯機と冷蔵庫は持っているものの、その他の家電、例えば電子レンジや掃除機は持っておらず、炊飯器にいたっては一度も使ったことがないとのこと。 「家電なんかなくても何