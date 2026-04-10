アスパラ大騒ぎの様子（2022年） 香川県産アスパラガスの収穫を祝う「アスパラ大騒ぎ2026」が12日午前11時から午後4時半まで、サンポート高松多目的広場（高松市）で開催されます。雨天決行。 アスパラガス料理が楽しめる39店舗や、アスパラグッズを販売する6店舗が出店します。またアスパラ農家13軒から新鮮なアスパラガスを購入できます。 香川県農薬試験場がアスパラガスの新しい品種を発表して試食会を開いた