ミュージカル『101（ワンオーワン）ダルメシアンズ』が、10月に東京・日生劇場にて日本初演、その後11月に大阪・梅田芸術劇場メインホールにて上演されることが決まった。【写真】ミュージカル『101ダルメシアンズ』イギリスでの舞台カットをチェック！本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説『ダルメシアン 100と 1ぴきの犬の物語』（原題『The Hundred and One Dalmatians』）をもとにしたミュージカル。2022 年にロン