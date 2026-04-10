プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が１０日、３３歳の誕生日を迎えた。同日、自身のＳＮＳを更新し、バースデーケーキの前で花束を抱えた写真をアップ。「３３歳になりました日頃から暖かく応援してくださる皆さんのおかげでここまでやれてます」と報告。５月２日には前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦が控えており、「５．２ま