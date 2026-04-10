横琴口岸のセルフ審査通関通路を通る旅客。（２０２４年１１月２５日撮影、珠海＝新華社記者／〓華）【新華社広州4月10日】中国広東省の珠海出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）管轄下の横琴出入境辺防検査站（出入境検査所）は9日、横琴口岸（通関地）の今年の出入境者数が9日午前0時までに1千万人を超えたと明らかにした。これは昨年より29日早く、口岸開設以来最速となる。