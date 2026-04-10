９日、崔善姫氏（右）と握手を交わす王毅氏。（平壌＝新華社記者／王超）【新華社平壌4月10日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は9日、朝鮮・平壌の錦繡山迎賓館で同国の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と会談した。９日、崔善姫氏と会談する王毅氏。（平壌＝新華社記者／王超）