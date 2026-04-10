人気声優の梶裕貴さんが、自ら代表取締役を務める新会社『FRACTAL』を設立したことを発表しました。【写真を見る】【 梶裕貴 】新会社『FRACTAL』を設立「自分にしか創り出せないクリエイティブの形を目指し、声優として、CEOとして、皆様の心に届く表現を追求し続けてまいります」新会社では梶さんが声優活動20周年を記念して立ち上げた音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業