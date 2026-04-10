埼玉県を拠点に住宅などの窃盗を繰り返していたとみられるベトナム人グループが逮捕されました。警察によりますと、ベトナム国籍のファン・バン・クアン容疑者ら4人は、ことし2月、東京・小平市の空き家に侵入し、金品を盗もうとした疑いがもたれています。4人は工具などを使い窓を壊して空き家に侵入したものの金品を見つけられず、そのまま逃走したとみられています。4人は埼玉県を拠点とするベトナム人窃盗グループの一員とみら