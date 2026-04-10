「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ。4月9日の第2試合でBEAST Xの中田花奈（連盟）が、待望のポストシーズン初参戦を果たした。【映像】中田花奈、充実の笑顔と美スタイルチーム創設3年目で掴み取った初のセミファイナルの舞台。チームメイトたちが繋いできたバトンを受け取り、中田は4人目の走者として満を持して登場した。今シーズンの中田は、まさに「覚醒」の年。レギュラーシーズンを＋228.4ポイント、個