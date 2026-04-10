俳優の吉瀬美智子（51）が10日までに自身のインスタグラムを更新。16年ぶりに再会した俳優との2ショットを公開した。【写真】吉瀬美智子＆杏花、16年ぶり再会2ショット投稿で「2010年放送『ハガネの女』で生徒役だった杏花ちゃんとなんと16年ぶりに再会」と、『ハガネの女 Season2』（テレビ朝日系、2011年）の琴平れもん役で出演していた杏花とのショットを公開。「れもんちゃん役は本当に印象深くて、今でも特に忘れられない