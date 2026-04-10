元Jリーガーで現在は料理研究家として活動するゆうとが、自身の恋愛観における深刻な「悩み」を告白した。【映像】今もイケメン！元Jリーガーだった料理研究家の現在の姿4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共