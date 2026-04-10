【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は、前日比３・７％高の１バレル＝９７・８７ドルに上昇した。米国とイランが２週間の停戦で合意後、イランがホルムズ海峡の再封鎖を表明したことで、取引時間中に１００ドルを突破する場面もあった。前日は停戦合意を受けて原油の供給懸念が和らぎ、ＷＴＩは１６％超下落していたが、わずか１日