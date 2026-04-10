「男子ゴルフ・メジャー第１戦、マスターズ・トーナメント・第１日」（９日、オーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）恒例のオナラリー・スタート（始球式）を大会最多６勝のジャック・ニクラウス、同２勝のトム・ワトソン（ともに米国）、米国人以外で初めて大会を制すなど優勝３度のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）が務めた。８６歳のニクラウスは自分でティーアップできず、ティーショットも左方向へ。苦笑いを浮かべ