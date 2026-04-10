金子玲介の最新長編小説『私たちはたしかに光ってたんだ』（文藝春秋）が4月9日（木）に発売された。 【画像】『私たちはたしかに光ってたんだ』への書店員の熱いコメント 『死んだ山田と教室』でデビューし、同作が2025年本屋大賞にノミネートされるなど注目を集める新鋭・金子玲介。自身6作目の単行本作品『私たちはたしかに光ってたんだ』は、〝青春の途轍もない光〟と、その濃い影に沈む〝