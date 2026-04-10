「リンネル.jp」で、隔週連載していたマンガ『ぐれいさん』（宝島社）が書籍化し、4月10日（金）に発売される。 【画像】ほのぼの漫画『ぐれいさん』が書籍化 ぐれいさんは、なんてことない日常の中のふとした瞬間を楽しむのがとっても得意。お花見やクリスマスなど季節のイベントを大切にしたり、おいしいものを食べたり、気の向くままに歌ったり。ぐれいさんに出会う街の人たちは、その気取らない姿に、思わず癒やされる物