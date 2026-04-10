2025年12月に刊行した村木嵐による小説『雀ちょっちょ』（文藝春秋）が第45回新田次郎文学賞を受賞した。 【画像】村木嵐『雀ちょっちょ』が第45回新田次郎文学賞を受賞 『雀ちょっちょ』は江戸の文化を牽引する存在であった大田南畝（おおたなんぽ）の知られざる葛藤を描いた、心震える家族小説。新田次郎文学賞は、遺志を受けた家族と運営を手助けする編集者たちがつくり上げてきたユニークな文学賞。小説、伝記、エ