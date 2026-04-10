日本代表MF佐野海舟がUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝1stレグで衝撃のゴラッソを決めた。佐野、そして川粼颯太が所属するマインツは9日、ホームでストラスブールと対戦し2-0で勝利を収めた。佐野と川崎は揃ってスタメン出場を果たしたが、この試合で称賛を集めるゴールを決めたのが佐野だ。スコアレスで迎えた11分、佐野はピッチ中央でボールを奪取すると、川崎とのワンツーで左サイドをドリブルで駆け上がる。そして