ユヴェントスが、バイエルン・ミュンヘンに所属するドイツ代表MFレオン・ゴレツカの獲得に動いているようだ。ドイツ代表として69試合で15ゴールを記録するゴレツカは、2018年夏にシャルケからフリートランスファーで加入して以降、主力として長らく活躍し、クラブの複数タイトル獲得にも貢献。今季もここまでブンデスリーガ25試合に出場している。そのゴレツカは今季終了後にフリーで退団することが決定しているが、移籍市場に精通