通信周りも強化オーストラリアを拠点とするLCC（格安航空会社）のジェットスター航空が2026年4月より、新たな座席仕様を備えたボーイング787国際線仕様機の運航を開始したと発表しました。同社は今回の改修作業を「ジェットスター航空の787の歴史上、最も重要な変革だ」としています。そこにはさまざまな面でLCCのイメージとは異なる新仕様が盛り込まれています。【写真】えっ…これが「16時間飛べるLCCむけ新仕様機」客室です