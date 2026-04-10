大陸からの黄砂は、10日(金)の夜は九州などで飛び、11日(土)には関東にかけて広い範囲で飛来しそうです。黄砂の予想ですが、10日の夜のはじめごろから九州北部や中国地方など西日本に飛来する見込みです。朝からは、関東にも黄砂が達しそうです。九州から関東の太平洋側で、昼前まで黄砂の飛来が続きそうです。夜のはじめごろからは、北陸や東北でも黄砂が確認されそうです。12日(日)は、北陸や東北の日本海側などで引き続き黄砂が