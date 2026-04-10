AI「Claude」は複数のモデルが提供されていますが、性能によって利用料金が異なります。コストを抑える方法として、提供元のAnthropicが「安いモデルと高いモデルを組み合わせる」という方法を共有し、複数のAIを組み合わせるためのツール「アドバイザーツール」を導入しました。The advisor strategy: Give Sonnet an intelligence boost with Opus | Claudehttps://claude.com/blog/the-advisor-strategyAdvisor tool - Claude A