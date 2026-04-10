OpenAIがChatGPTの有料プランを更新し、月額1万6800円で使えるProプランを導入しました。従来の月額3万円のProプランも提供されるため、Proプランには月額1万6800円のティアと月額3万円のティアが存在することとなります。ChatGPT has a new $100 per month Pro subscription | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/909599/chatgpt-pro-subscription-newChatGPT finally offers $100/month Pro plan | T