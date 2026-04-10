チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、「日本高配当株投資」で無理なく稼ぐコツと心構えについて解説します。高配当株投資ってそもそも何？「高配当株投資」とは、株価に対して配当金が高い（＝配当利回りが