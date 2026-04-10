◆米大リーグロイヤルズ―ホワイトソックス（９日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ＤｅＮＡでの２年間で１５勝をマークし、ホワイトソックスと２年１２００万ドル（約１９億円）でメジャー復帰したＡ・ケイ投手が敵地のロイヤルズ戦に今季３試合目の登板。５回２／３を３安打無失点と好投した。現地３月２９日のブルワーズ戦は先発し４回２／３を２失点。４月４日ブルージェイズ戦ではオープナーで先