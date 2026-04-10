FIFA（国際サッカー連盟）は9日、FIFAワールドカップ2026における審判団を発表。日本からは、荒木友輔主審と三原純副審が選出された。今回の発表によると、FIFAワールドカップ2026の審判団は、52名の主審、88名の副審、30名のビデオマッチオフィシャルで構成されるとのことだ。FIFAは3年以上に渡る選考プロセスにおいて、「最高レベルでのパフォーマンスの質と一貫性」を基準に、6つの連盟と50の加盟協会から審判を選出。そし