【「Graveyard Keeper」無料配布】 4月14日2時まで Lazy Bear Gamesは、SteamにてPC用シミュレーション「Graveyard Keeper（グレイブヤードキーパー）」の無料配布を実施している。期間は4月14日2時まで。 本作は2018年に発売された中世墓場管理シミュレーターで、墓地を舞台に建築や作物の収集、さらには敵が出現するダンジョンの探索といった様々な要