NCTを脱退したマークが、ファンにデビュー10周年の感謝を伝えた。4月9日、マークはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて「デビューしてから今日でちょうど10年になった。10年間、本当にありがとうともう一度伝えたくて来た」と投稿した。【全文】“NCT脱退”のマーク、直筆手紙で胸中明かす彼は「最近は時間を持ちながら、いろいろ整理もして、これからの準備をしている。SNSも実はまったく見ておらず、周りの人を通