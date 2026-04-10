ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、関連する税金を全額納付し、一部から上がっていた「仕方なく支払ったのではないか」という批判とは異なる事実関係が伝えられた。チャウヌ側は「納付を先延ばしにしたわけではない」との立場を表明。騒動収束後、彼の次なる歩みに関心が集まっている。【関連】チャウヌへの視線は冷たいまま「印象が悪くなったから…」4月9日、チャウヌ側は「国税庁の還付手続きに従い一部調整が