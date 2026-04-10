食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）」は4月14日11時、オンラインストア限定で「BRIEFINGパッカブル2WAYパック 2026」を発売する。価格は税込2万2,000円。■ブリーフィングとのコラボ新作が登場1998年に誕生し、バッグやゴルフウェアなどを手掛けるブランド「BRIEFING（ブリーフィング）」との新たなコラボレーションアイテムが登場する。数量限定で、なくなり次第終了。あわせて、前回好評だった「サ