【HG 1/144 ガンダムジリウス】 5月発売予定 価格:2,970円 【ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ】 5月発売予定 価格:5,390円 BANDAI SPIRITSは「HG 1/144 ガンダムジリウス」、「ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ」を5月に再販する。価格は「HG 1/144 ガンダムジリウス」が2,970円。「ＭＧ 1/100 アルトロンガンダム ＥＷ」が5,390円