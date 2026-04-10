半生讃岐うどん（つゆ付）推し麺 香川旅行のお土産に「推し」の色のうどんはいかが？石丸製麺（高松市）が6色のパッケージの新商品「半生讃岐うどん（つゆ付）推し麺」を販売し、注目されています。 2人前の半生うどんと麺つゆを1袋にセットしたお土産商品です。赤色、ピンク色、黄色、緑色、青色、紫色のパッケージで包装しました。340円（税別）。 それぞれの色に「色言葉」を設定しています。赤色は「