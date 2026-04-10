佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。9日から広い範囲で本降りの雨が続いています。10日朝も各地で雨で、佐賀県の鹿島地区では1時間に50ミリ近くの雨が解析されました。 「雨の予想」 雨のピークは10日朝までで、昼ごろからは降ったりやんだりになります。夕方には雨雲は離れていきますが、引き続き雲は多く、にわか雨の可能性があります。傘が手放せない一日となりそうです。