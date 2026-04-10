落語家の桂文枝（82）が、自身の誕生日にあたる7月16日に大阪・なんばグランド花月（NGK）で独演会「落語家60年目のハレ舞台」を開催するのに先立って、きょう10日に発表会見を開いた。【写真】笑顔でポスターを紹介する桂文枝1966年に桂小文枝（故五代目・桂文枝）に入門。テレビ番組などで新しいゲームを作りだすことに長け、司会者として不動の人気を得た。一方で生来持っている斬新な発想力で創作落語を次々と生み出してき