女子テニスのアッパー・オーストリアは9日、オーストリアのリンツで行われ、ダブルス準々決勝で加藤未唯（ザイマックス）とロシア出身のリュドミラ・サムソノワのペアはソラナ・チルステア（ルーマニア）張帥（中国）組に3―6、2―6で敗れた。二宮真琴（エディオン）マイア・ラムスデン（英国）組は台湾と中国選手のペアに2―6、3―6で敗れた。（共同）