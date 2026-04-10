女優真木よう子（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に「見届け人」として出演。自身の離婚について言及する一幕があった。真木は08年11月に元俳優の前夫と結婚。09年5月に長女を出産。15年9月に離婚。昨年7月にはYouTubeチャンネルで、個人事務所所属の俳優葛飾心（27）との間に第2子妊娠を発表。同12月に出産していた。16歳年下の葛城とは事実婚だと明かしている。真木は「見届け人」として、スタジオから男女10