「中国（内蒙古）自由貿易試験区全体方案」（以下「マスタープラン」）が4月9日に正式に発表されました。このことで、中国全土の自由貿易試験区は23カ所に拡大しました。「マスタープラン」は、内蒙古自由貿易試験区の設立について、中国共産党中央と国務院による重要な政策決定であり、改革をさらに全面的に深め、高水準の対外開放を推進し、質の高い発展を推進する重要な戦略措置だと表明しました。「マスタープラン」には、辺境