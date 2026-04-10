愛知県の奥三河エリアに位置する湯谷（ゆや）温泉は、奈良時代に利修仙人が鳳来寺を開山した際に発見したという伝説を持つ、開湯約1300年の歴史を誇る温泉地です。日本百名湯の1つにも選ばれており、源泉名「鳳液泉（ほうえきせん）」は、古くから万病を癒やす霊泉として親しまれてきました。温泉街は、鳳来峡と呼ばれる宇連川（板敷川）の美しい渓谷沿いに旅館が立ち並び、四季折々の風景を楽しみながら静かな時間を過ごすことが