卓球のWTTコンテンダー太原・男子シングルス1回戦で、中国の主力選手が格下相手に完敗し、物議を醸している。9日の試合で、世界ランキング17位の中国の向鵬（シアン・ポン）は同82位のルカ・ムラデノビッチ（ルクセンブルク）と対戦したが、良いところがなく、0-3（6-11/5-11/8-11）のストレートで敗れた。向は前回の世界ランキングでは9位に入っていた実力者で、今大会に出場している中国男子勢としては14位の温瑞博（ウェン・ル