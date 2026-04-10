自由民主党の草間剛衆議院議員は4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。石破茂元首相が体を張る姿を公開し、話題となっています。【写真】体を張る石破茂元首相「横になってるだけなのに面白い」草間議員は「党本部、災害対策特別委員会 災害備蓄展示会においては、石破総理に身体を張っていただいております」とつづり、1枚の写真を投稿。簡易ベッドに寝転ぶ石破元首相が写っています。横になったまま真顔でマイクを持つ人を見つめ