長野県「五輪大橋有料道路」が開通から30年で無料化長野県道路公社は、長野市内の犀川を渡河する「五輪大橋有料道路」を、2026年12月26日午前0時より無料開放すると発表しました。1998年の長野冬季オリンピックでも活用された同道路が無料となります。【画像】超べんり！ ココが「無料になる区間」です。画像で見る！（6枚）これに伴い、未使用の回数通行券に関する払い戻し対応も予定されています。長野県道路公社から、