『世界の研究者が驚いた小学生のためのすごい実験図鑑』（監修：左巻健男／カンゼン）が2026年4月10日に発売される。 山岳鉄道の魅力を地図で解説全国43路線を収録した『地図で読み解く日本の山岳鉄道』 本書は「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に与えられる賞、イグノーベル賞における選考研究を中心に、古今東西の科学者たちによるさまざまな実験や研究をまとめた書籍。 「ハチとアリの痛さはど