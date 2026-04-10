『MUGYUUUS（むぎゅーず）』シリーズより『MUGYUUUS MOOMIN』（全3種）が2026年4月24日（金）に発売される。 【写真】ムーミンのほかスティンキー、ご先祖さまがラインナップ 北欧発の大人気作品「ムーミン」のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS』になって登場。『MUGYUUUS』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズ