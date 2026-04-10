『一ノ瀬颯「いちのせかい」』（KADOKAWA）が2026年4月8日（水）に発売された。 【写真】一ノ瀬颯、夜景を背景に大人なカットを披露 本書はムック「BoyAge」にて連載されている、俳優・一ノ瀬颯がさまざまなことにチャレンジする企画をまとめた書籍。これまで華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦してきた。 今回の書籍化にあたり、新たにシンガポー