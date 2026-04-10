気象庁によりますと、きょう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。 【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション 台風４号はきょう（１０日）午前９時、カロリン諸島の１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートル