「タリーズコーヒー」は、4月15日（水）から、ティラミスをイメージした「マスカルポーネティラミスシェイク」など新作ドリンクを、全国の店舗で発売する。【写真】抹茶が春らしい！上品な味わいの「抹茶ティラミスシェイク」も■新生活のご褒美にぴったり今回発売されるのは、ティラミスを再現したデザート感のあるドリンクやいちごを使ったティービバレッジなど、新生活のご褒美にぴったりなメニュー。「マスカルポーネ