今年も帰ってきた「お値段そのまま」45%増量企画。3月31日から販売されている「天使のチーズケーキ」が、そのボリュームで反響を呼んでいる。 天使のチーズケーキはコクのあるチーズカスタードとふんわりチーズムースを重ねたやさしい味わいが特徴のスイーツ。チーズムースには北海道生クリームを使用し、チーズムースとチーズカスタードにはニュージーランド産クリームチーズを使用している。価格は232円（税込み2