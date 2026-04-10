「お値段そのまま」で増量という太っ腹な企画が、今年も帰ってきた。ファミリーマートが3月31日から発売した「テリヤキチキンとたまごのサンド」が、45%増量どころではないとしてSNSで話題になっている。テリヤキチキンとたまごのサンドは、甘辛いテリヤキチキンとコクのあるたまごサラダを組み合わせた人気の定番ロングセラー商品。今回のキャンペーンでは価格は323円（税込み348円）に据え置いたまま、まるごと1個増やして提