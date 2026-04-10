福岡市東区の和白干潟で潮干狩りを楽しみながら環境保全について学ぶイベントが19日午後2時から、同区和白4丁目の「海の広場」である。豊かな干潟の自然や文化の伝承に取り組む市民団体「ウエットランドフォーラム」（松本悟代表）の主催。アサリなどの二枚貝が海水をきれいにする役目を果たしていることを知ってもらおうと毎年、潮干狩りシーズンに催している。県はアサリの保護のため、殻長3センチ以下の稚貝の採取を規則