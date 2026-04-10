福岡県宗像市長選（19日告示、26日投開票）の立候補予定者の公開討論会が11日午後3時〜4時半、同市の東海大付属福岡高体育館で開かれる。宗像青年会議所が主催する。入場無料（上履き持参）。市長選には3選を目指す現職の伊豆美沙子氏（67）、新人で音楽教室経営の田中利加氏（63）、新人で元市議の森田卓也氏（53）の無所属3人が立候補の意向を表明している。3人は公開討論会に出席する予定。事前に行った市民アンケートに